Ціна Pearl (PEARL)
Поточна ціна Pearl (PEARL) сьогодні становить 0.071518 USD з ринковою капіталізацією $ 783.19K USD. Ціна PEARL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pearl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.70K USD
- зміна ціни Pearl протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 11.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pearl до USD становила $ +0.00039496.
За останні 30 днів зміна ціни Pearl до USD становила $ -0.0249404435.
За останні 60 днів зміна ціни Pearl до USD становила $ -0.0612103466.
За останні 90 днів зміна ціни Pearl до USD становила $ -0.05179086591550366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039496
|+0.56%
|30 днів
|$ -0.0249404435
|-34.87%
|60 днів
|$ -0.0612103466
|-85.58%
|90 днів
|$ -0.05179086591550366
|-42.00%
Останній аналіз цін Pearl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.56%
-3.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Pearl? Pearl is Polygon's native liquidity layer, prioritizing RWAs, and promoting value generation. Pearl provides a liquidity solution for both new and existing protocols, solving liquidity challenges while also serving as an efficient solution to long-term liquidity incentivization. Pearl is owned by its users—protocols and investors—with their collective contributions helping to establish Pearl as one of DeFi’s premier AMMs. In an economy that's decentralized and open-source. What is PEARL? PEARL (ERC-20) is the main utility token for Pearl. PEARL is used as a reward to incentivize liquidity providers to optimize trading conditions. Users who add liquidity and stake LP tokens earn PEARL. What is vePEARL? vePEARL (ERC-721 NFT) is the vote-escrowed version of PEARL. Users can lock i.e. vote-escrow their PEARL tokens for up to 2 years to get vePEARL, giving them the power to vote on the platform's gauges, which control how emissions are allocated to the various liquidity pools on Pearl. The longer the lock, the higher the amount of voting power received.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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