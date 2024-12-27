Сьогоднішня ціна Pearl (PEARL)

Поточна ціна Pearl (PEARL) сьогодні становить 0.071518 USD з ринковою капіталізацією $ 783.19K USD. Ціна PEARL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pearl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.70K USD

- зміна ціни Pearl протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 11.11M USD

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