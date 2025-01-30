Ціна PEAR AI ($PEAR)
Поточна ціна PEAR AI ($PEAR) сьогодні становить 0.00203327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEAR AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD
- зміна ціни PEAR AI протягом дня — +3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEAR AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEAR AI до USD становила $ -0.0016635960.
За останні 60 днів зміна ціни PEAR AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEAR AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.57%
|30 днів
|$ -0.0016635960
|-81.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEAR AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
+3.57%
-65.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include: Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency. Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity. Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly. Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions. With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies.
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