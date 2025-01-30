Сьогоднішня ціна PEAR AI ($PEAR)

Поточна ціна PEAR AI ($PEAR) сьогодні становить 0.00203327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEAR AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD

- зміна ціни PEAR AI протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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