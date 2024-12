Що таке Peapods Finance ( PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

Ресурс Peapods Finance (PEAS) Whitepaper Офіційний вебсайт