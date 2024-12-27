Ціна Peapods Finance (PEAS)
Поточна ціна Peapods Finance (PEAS) сьогодні становить 8.35 USD з ринковою капіталізацією $ 83.08M USD. Ціна PEAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peapods Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 614.24K USD
- зміна ціни Peapods Finance протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 9.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peapods Finance до USD становила $ -0.14737834815611.
За останні 30 днів зміна ціни Peapods Finance до USD становила $ +3.8495754500.
За останні 60 днів зміна ціни Peapods Finance до USD становила $ +9.6579615350.
За останні 90 днів зміна ціни Peapods Finance до USD становила $ +5.0463871546103926.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.14737834815611
|-1.73%
|30 днів
|$ +3.8495754500
|+46.10%
|60 днів
|$ +9.6579615350
|+115.66%
|90 днів
|$ +5.0463871546103926
|+152.75%
Останній аналіз цін Peapods Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-1.73%
+6.83%
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