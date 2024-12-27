Сьогоднішня ціна Peapods Finance (PEAS)

Поточна ціна Peapods Finance (PEAS) сьогодні становить 8.35 USD з ринковою капіталізацією $ 83.08M USD. Ціна PEAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peapods Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 614.24K USD

- зміна ціни Peapods Finance протягом дня — -1.73%

- циркуляційна пропозиція – 9.94M USD

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