Ціна peanie (PEANIE)
Поточна ціна peanie (PEANIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 849.97K USD. Ціна PEANIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності peanie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.68K USD
- зміна ціни peanie протягом дня — -6.99%
- циркуляційна пропозиція – 999.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни peanie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни peanie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни peanie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни peanie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.99%
|30 днів
|$ 0
|-55.40%
|60 днів
|$ 0
|-63.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін peanie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-6.99%
-32.59%
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