Сьогоднішня ціна peanie (PEANIE)

Поточна ціна peanie (PEANIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 849.97K USD. Ціна PEANIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності peanie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.68K USD

- зміна ціни peanie протягом дня — -6.99%

- циркуляційна пропозиція – 999.04M USD

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