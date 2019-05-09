Токеноміка PEAKDEFI (PEAK) Дізнайтеся ключову інформацію про PEAKDEFI (PEAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PEAKDEFI (PEAK) PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Офіційний вебсайт: http://peakdefi.com/ Купити PEAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PEAKDEFI (PEAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PEAKDEFI (PEAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 444,61K $ 444,61K $ 444,61K Загальна пропозиція: $ 2,08B $ 2,08B $ 2,08B Циркуляційна пропозиція: $ 1,66B $ 1,66B $ 1,66B FDV (повністю розведена вартість): $ 558,67K $ 558,67K $ 558,67K Історичний максимум: $ 0,885608 $ 0,885608 $ 0,885608 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002682 $ 0,0002682 $ 0,0002682 Дізнайтеся більше про ціну PEAKDEFI (PEAK)

Токеноміка PEAKDEFI (PEAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PEAKDEFI (PEAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEAK, досліджуйте ціну токена PEAK в реальному часі!

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