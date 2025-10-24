Інформація щодо ціни Peak Internet Male Performance (PIMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00115542$ 0,00115542 $ 0,00115542 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,81% Зміна ціни (1 дн.) -0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,12%

Актуальна ціна Peak Internet Male Performance (PIMP) становить --. За останні 24 години PIMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIMP становить $ 0,00115542, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIMP змінився на -0,81% за останню годину, -0,37% за 24 години та на -3,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Peak Internet Male Performance (PIMP)

Ринкова капіталізація $ 11,74K$ 11,74K $ 11,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,74K$ 11,74K $ 11,74K Циркуляційне постачання 999,51M 999,51M 999,51M Загальна пропозиція 999 514 379,33359 999 514 379,33359 999 514 379,33359

Поточна ринкова капіталізація Peak Internet Male Performance — $ 11,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIMP — 999,51M, зі загальною пропозицією 999514379.33359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,74K.