Ціна Peak Internet Male Performance (PIMP)
-0,81%
-0,37%
-3,12%
-3,12%
Актуальна ціна Peak Internet Male Performance (PIMP) становить --. За останні 24 години PIMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIMP становить $ 0,00115542, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то PIMP змінився на -0,81% за останню годину, -0,37% за 24 години та на -3,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Peak Internet Male Performance — $ 11,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIMP — 999,51M, зі загальною пропозицією 999514379.33359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,74K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peak Internet Male Performance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peak Internet Male Performance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peak Internet Male Performance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peak Internet Male Performance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Behind every cartoon pfp, 6 figure PNL, and green candle spam sits a fat bro with no social skills, a wrecked sleep schedule, Uber Eats receipts stacked to the ceiling, and way too much money. He has not touched grass in months, speaks only in tickers, and moves markets with a single click while you blink. This is Peak Internet Male Performance, the final boss of the timeline, and there is not a single thing you can do about it. $PIMP Absolutely.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
