Ціна PEACHY (PEACHY)
Поточна ціна PEACHY (PEACHY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEACHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEACHY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.65 USD
- зміна ціни PEACHY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEACHY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEACHY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEACHY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEACHY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.80%
|60 днів
|$ 0
|+4.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEACHY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embark on an exhilarating journey as Web3 collides with the Metaverse, birthing a laughter-packed reality where PEACHY takes center stage! Brace yourself for a memetoken sensation, already soaring on @p2b_exchange, with a grand listing on Feb 5th. PEACHY transcends beyond memes – it's the hottest crypto club where every meme finds joy! Slipdrops, NFTs, and Liveshows are in the works, promising a dazzling experience for the most active users. The global marketing blitz has begun, and PEACHY's metaverse connection is on the horizon.
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