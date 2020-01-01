Токеноміка Peachfolio (PCHF) Дізнайтеся ключову інформацію про Peachfolio (PCHF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Peachfolio (PCHF) peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Офіційний вебсайт: https://peachfolio.app/ Купити PCHF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Peachfolio (PCHF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Peachfolio (PCHF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,19K $ 27,19K $ 27,19K Загальна пропозиція: $ 950,07M $ 950,07M $ 950,07M Циркуляційна пропозиція: $ 185,52M $ 185,52M $ 185,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 139,25K $ 139,25K $ 139,25K Історичний максимум: $ 0,00744057 $ 0,00744057 $ 0,00744057 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014657 $ 0,00014657 $ 0,00014657 Дізнайтеся більше про ціну Peachfolio (PCHF)

Токеноміка Peachfolio (PCHF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Peachfolio (PCHF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PCHF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PCHF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PCHF, досліджуйте ціну токена PCHF в реальному часі!

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