Ціна Peachfolio (PCHF)
Поточна ціна Peachfolio (PCHF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.40K USD. Ціна PCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peachfolio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.31 USD
- зміна ціни Peachfolio протягом дня — -3.87%
- циркуляційна пропозиція – 268.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peachfolio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peachfolio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peachfolio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peachfolio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.87%
|30 днів
|$ 0
|-6.22%
|60 днів
|$ 0
|+15.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peachfolio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.87%
-1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!
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