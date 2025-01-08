Сьогоднішня ціна Peachfolio (PCHF)

Поточна ціна Peachfolio (PCHF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.40K USD. Ціна PCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peachfolio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.31 USD

- зміна ціни Peachfolio протягом дня — -3.87%

- циркуляційна пропозиція – 268.36M USD

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