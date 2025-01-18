Ціна PeacePal AI (PEACE)
Поточна ціна PeacePal AI (PEACE) сьогодні становить 0.00149463 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PeacePal AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.84K USD
- зміна ціни PeacePal AI протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PeacePal AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PeacePal AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PeacePal AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PeacePal AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PeacePal AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.31%
+1.28%
-12.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PeacePal AI is an innovative AI-driven mental health app designed to make emotional support more accessible, affordable, and engaging. Built on Web3 technology, PeacePal combines the power of artificial intelligence with blockchain to offer a more personalized and secure mental wellness experience. The app features custom AI personalities capable of real-time learning, providing users with engaging, authentic conversations tailored to their emotional needs.
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