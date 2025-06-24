Ціна Peace Guy (PEACEGUY)
Поточна ціна Peace Guy (PEACEGUY) сьогодні становить 0,00070861 USD з ринковою капіталізацією $ 708,53K USD. Ціна PEACEGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peace Guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Peace Guy протягом дня — -24,19%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peace Guy до USD становила $ -0,00022621415785092.
За останні 30 днів зміна ціни Peace Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peace Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peace Guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00022621415785092
|-24,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peace Guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,92%
-24,19%
+34,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him.
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