Ціна Peace Frog (PFROG)
Поточна ціна Peace Frog (PFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.06K USD. Ціна PFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peace Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD
- зміна ціни Peace Frog протягом дня — -7.18%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peace Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peace Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peace Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peace Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peace Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-7.18%
-14.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.
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