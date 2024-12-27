Сьогоднішня ціна Peace Frog (PFROG)

Поточна ціна Peace Frog (PFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.06K USD. Ціна PFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peace Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD

- зміна ціни Peace Frog протягом дня — -7.18%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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