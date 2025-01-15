Ціна PEACE COIN (PCE)
Поточна ціна PEACE COIN (PCE) сьогодні становить 0.01662055 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEACE COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.25K USD
- зміна ціни PEACE COIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEACE COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEACE COIN до USD становила $ +0.0063925793.
За останні 60 днів зміна ціни PEACE COIN до USD становила $ +0.0065926624.
За останні 90 днів зміна ціни PEACE COIN до USD становила $ +0.004520362305578327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0063925793
|+38.46%
|60 днів
|$ +0.0065926624
|+39.67%
|90 днів
|$ +0.004520362305578327
|+37.36%
Останній аналіз цін PEACE COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEACE COIN aims to create a new economic circle by gratitude of people holding their hands and supporting each other. We call this mechanism “ARIGATO CREATION”, and we will introduce a new value into crypto currency.
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