Ціна PDBC Defichain (DPDBC)
Поточна ціна PDBC Defichain (DPDBC) сьогодні становить 0.461223 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPDBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PDBC Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни PDBC Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DPDBC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DPDBC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PDBC Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PDBC Defichain до USD становила $ -0.0925791711.
За останні 60 днів зміна ціни PDBC Defichain до USD становила $ -0.0768146612.
За останні 90 днів зміна ціни PDBC Defichain до USD становила $ -0.6565848347603002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0925791711
|-20.07%
|60 днів
|$ -0.0768146612
|-16.65%
|90 днів
|$ -0.6565848347603002
|-58.73%
Останній аналіз цін PDBC Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-34.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DPDBC до AUD
A$0.74256903
|1 DPDBC до GBP
￡0.37359063
|1 DPDBC до EUR
€0.44738631
|1 DPDBC до USD
$0.461223
|1 DPDBC до MYR
RM2.0755035
|1 DPDBC до TRY
₺16.35957981
|1 DPDBC до JPY
¥72.90551961
|1 DPDBC до RUB
₽47.68123374
|1 DPDBC до INR
₹39.8957895
|1 DPDBC до IDR
Rp7,561.03157712
|1 DPDBC до PHP
₱27.09223902
|1 DPDBC до EGP
￡E.23.26408812
|1 DPDBC до BRL
R$2.78578692
|1 DPDBC до CAD
C$0.65954889
|1 DPDBC до BDT
৳56.09855349
|1 DPDBC до NGN
₦716.18246217
|1 DPDBC до UAH
₴19.51434513
|1 DPDBC до VES
Bs24.444819
|1 DPDBC до PKR
Rs128.5428501
|1 DPDBC до KZT
₸244.80794394
|1 DPDBC до THB
฿16.0044381
|1 DPDBC до TWD
NT$15.21113454
|1 DPDBC до CHF
Fr0.41971293
|1 DPDBC до HKD
HK$3.58831494
|1 DPDBC до MAD
.د.م4.64451561