Ціна PCM (PCM)
Поточна ціна PCM (PCM) сьогодні становить 0.714882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PCM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.96K USD
- зміна ціни PCM протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PCM до USD становила $ +0.02855233.
За останні 30 днів зміна ціни PCM до USD становила $ -0.2128915021.
За останні 60 днів зміна ціни PCM до USD становила $ -0.1191490254.
За останні 90 днів зміна ціни PCM до USD становила $ -0.1251953240798202.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02855233
|+4.16%
|30 днів
|$ -0.2128915021
|-29.77%
|60 днів
|$ -0.1191490254
|-16.66%
|90 днів
|$ -0.1251953240798202
|-14.90%
Останній аналіз цін PCM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.62%
+4.16%
-6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART. PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal. PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions. PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact.
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