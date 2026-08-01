Яка зараз ринкова ціна pCLAW Coin?

pCLAW Coin оцінюється в ₴, зі зміною -0.87% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має INTCLAW?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення INTCLAW у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний pCLAW Coin у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість INTCLAW?

Обігова кількість становить 960000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для pCLAW Coin?

pCLAW Coin згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як INTCLAW виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents, імпульс INTCLAW залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.