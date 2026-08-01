Сьогоднішня ціна PCGAMEFI

Поточна ціна PCGAMEFI (PCGAMEFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PCGAMEFI до USD становить $ 0 за PCGAMEFI.

PCGAMEFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 260, з циркуляційною пропозицією у 502,50M PCGAMEFI. Протягом останніх 24 годин PCGAMEFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PCGAMEFI змінився на -- за останню годину та на +4,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PCGAMEFI (PCGAMEFI)

Ринкова капіталізація $ 28,26K$ 28,26K $ 28,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,26K$ 28,26K $ 28,26K Циркуляційне постачання 502,50M 502,50M 502,50M Загальна пропозиція 502 497 759,71084356 502 497 759,71084356 502 497 759,71084356

Поточна ринкова капіталізація PCGAMEFI — $ 28,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCGAMEFI — 502,50M, зі загальною пропозицією 502497759.71084356. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,26K.