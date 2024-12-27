Ціна pBTC35A (PBTC35A)
Поточна ціна pBTC35A (PBTC35A) сьогодні становить 0.682401 USD з ринковою капіталізацією $ 146.45K USD. Ціна PBTC35A до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pBTC35A:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.87 USD
- зміна ціни pBTC35A протягом дня — -20.96%
- циркуляційна пропозиція – 214.60K USD
Отримуйте оновлення цін PBTC35A до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PBTC35A.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pBTC35A до USD становила $ -0.1810663979869991.
За останні 30 днів зміна ціни pBTC35A до USD становила $ -0.1742549167.
За останні 60 днів зміна ціни pBTC35A до USD становила $ -0.2021876369.
За останні 90 днів зміна ціни pBTC35A до USD становила $ -0.3065837236918916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1810663979869991
|-20.96%
|30 днів
|$ -0.1742549167
|-25.53%
|60 днів
|$ -0.2021876369
|-29.62%
|90 днів
|$ -0.3065837236918916
|-30.99%
Останній аналіз цін pBTC35A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-20.96%
-16.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PBTC35A до AUD
A$1.0918416
|1 PBTC35A до GBP
￡0.53909679
|1 PBTC35A до EUR
€0.64828095
|1 PBTC35A до USD
$0.682401
|1 PBTC35A до MYR
RM3.05033247
|1 PBTC35A до TRY
₺24.01369119
|1 PBTC35A до JPY
¥107.6828778
|1 PBTC35A до RUB
₽71.64528099
|1 PBTC35A до INR
₹58.33163748
|1 PBTC35A до IDR
Rp11,006.46620103
|1 PBTC35A до PHP
₱39.70891419
|1 PBTC35A до EGP
￡E.34.70691486
|1 PBTC35A до BRL
R$4.21041417
|1 PBTC35A до CAD
C$0.97583343
|1 PBTC35A до BDT
৳81.56739153
|1 PBTC35A до NGN
₦1,056.34309998
|1 PBTC35A до UAH
₴28.63354596
|1 PBTC35A до VES
Bs34.802451
|1 PBTC35A до PKR
Rs189.97361439
|1 PBTC35A до KZT
₸357.27786756
|1 PBTC35A до THB
฿23.18116197
|1 PBTC35A до TWD
NT$22.38957681
|1 PBTC35A до CHF
Fr0.6141609
|1 PBTC35A до HKD
HK$5.29543176
|1 PBTC35A до MAD
.د.م6.88542609