Сьогоднішня ціна pBTC35A (PBTC35A)

Поточна ціна pBTC35A (PBTC35A) сьогодні становить 0.682401 USD з ринковою капіталізацією $ 146.45K USD. Ціна PBTC35A до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pBTC35A:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.87 USD

- зміна ціни pBTC35A протягом дня — -20.96%

- циркуляційна пропозиція – 214.60K USD

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