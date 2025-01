Що таке PBIE ( PBIE)

By providing various activity PBIE Token rewards, we will gather the community, and based on the gathered community users, we will provide products and services such as electric bicycles, travel products, healthcare, and games that we have planned. User's can purchase goods or services with PBIE received as a reward or PBIE acquired through trading. As the community becomes stronger, we expect the tokens and ecosystem to grow even bigger. Our goal is to create a transparent and powerful ecosystem based on the community.

