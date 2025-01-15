Ціна PBIE (PBIE)
Поточна ціна PBIE (PBIE) сьогодні становить 133.95 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PBIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни PBIE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PBIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PBIE до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни PBIE до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни PBIE до USD становила $ +0.00351364003246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ +0.00351364003246
|+0.00%
Останній аналіз цін PBIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
By providing various activity PBIE Token rewards, we will gather the community, and based on the gathered community users, we will provide products and services such as electric bicycles, travel products, healthcare, and games that we have planned. User's can purchase goods or services with PBIE received as a reward or PBIE acquired through trading. As the community becomes stronger, we expect the tokens and ecosystem to grow even bigger. Our goal is to create a transparent and powerful ecosystem based on the community.
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￡108.4995
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€129.9315
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$133.95
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RM602.775
|1 PBIE до TRY
₺4,751.2065
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¥21,173.4765
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₽13,847.751
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Rp2,195,901.288
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₱7,868.223
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￡E.6,756.438
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R$809.058
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C$191.5485
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৳16,292.3385
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₦207,996.2205
|1 PBIE до UAH
₴5,667.4245
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Bs7,099.35
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Rs37,331.865
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₸71,097.981
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฿4,648.065
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NT$4,417.671
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Fr121.8945
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