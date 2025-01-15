Ціна PayX (PAYX)
Поточна ціна PayX (PAYX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAYX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PayX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.74 USD
- зміна ціни PayX протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PayX до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни PayX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PayX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PayX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|-14.96%
|60 днів
|$ 0
|-3.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PayX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
0.00%
-4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards. What makes your project unique? Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users! History of your project. Fast speed All payments will be made within minutes User-friendly interface Easy To Use At The First Time Direct Payment Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services Global Payments Global Payment Network Member Offers Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx
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