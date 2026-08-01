Сьогоднішня ціна Paystream

Поточна ціна Paystream (PAYS) сьогодні становить $ 0,03035699, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAYS до USD становить $ 0,03035699 за PAYS.

Paystream наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 250, з циркуляційною пропозицією у 3,20M PAYS. Протягом останніх 24 годин PAYS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,082528, тоді як історичний мінімум — $ 0,03000247.

У короткостроковій динаміці PAYS змінився на -- за останню годину та на +0,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,01.

Ринкова інформація щодо Paystream (PAYS)

Ринкова капіталізація $ 97,25K$ 97,25K $ 97,25K Обсяг (за 24 год) $ 0,01$ 0,01 $ 0,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 751,33K$ 751,33K $ 751,33K Циркуляційне постачання 3,20M 3,20M 3,20M Загальна пропозиція 24 749 921,761684 24 749 921,761684 24 749 921,761684

Поточна ринкова капіталізація Paystream — $ 97,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,01. Циркуляційна пропозиція PAYS — 3,20M, зі загальною пропозицією 24749921.761684. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 751,33K.