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Поточна ціна Paystream сьогодні становить 0,03035699 USD. Ринкова капіталізація PAYS становить 97 250 USD. Відстежуйте оновлення цін PAYS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Paystream сьогодні становить 0,03035699 USD. Ринкова капіталізація PAYS становить 97 250 USD. Відстежуйте оновлення цін PAYS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Paystream (PAYS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PAYS до USD:

$0,03035699
$0,03035699$0,03035699
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Paystream (PAYS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:36:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Paystream

Поточна ціна Paystream (PAYS) сьогодні становить $ 0,03035699, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAYS до USD становить $ 0,03035699 за PAYS.

Paystream наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 250, з циркуляційною пропозицією у 3,20M PAYS. Протягом останніх 24 годин PAYS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,082528, тоді як історичний мінімум — $ 0,03000247.

У короткостроковій динаміці PAYS змінився на -- за останню годину та на +0,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,01.

Ринкова інформація щодо Paystream (PAYS)

$ 97,25K
$ 97,25K$ 97,25K

$ 0,01
$ 0,01$ 0,01

$ 751,33K
$ 751,33K$ 751,33K

3,20M
3,20M 3,20M

24 749 921,761684
24 749 921,761684 24 749 921,761684

Поточна ринкова капіталізація Paystream — $ 97,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,01. Циркуляційна пропозиція PAYS — 3,20M, зі загальною пропозицією 24749921.761684. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 751,33K.

Історія ціни Paystream у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,082528
$ 0,082528$ 0,082528

$ 0,03000247
$ 0,03000247$ 0,03000247

--

+0,00%

+0,05%

+0,05%

Історія ціни Paystream (PAYS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paystream до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paystream до USD становила $ -0,0052083366.
За останні 60 днів зміна ціни Paystream до USD становила $ -0,0097927521.
За останні 90 днів зміна ціни Paystream до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,00%
30 днів$ -0,0052083366-17,15%
60 днів$ -0,0097927521-32,25%
90 днів----

Прогноз ціни Paystream

Прогноз ціни Paystream (PAYS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PAYS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Paystream (PAYS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Paystream потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Paystream у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PAYS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Paystream.

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Ресурс Paystream (PAYS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsMetaDAO Launchpad

Про Paystream

Paystream — це модульний протокол Solana, що об'єднує пір-пір кредитування, забезпечення ліквідності з використанням фінансового важеля та маршрутизацію доходу в єдиний, ефективний з точки зору капіталу механізм.
Він поєднує кредиторів і позичальників за справедливими середньоринковими ставками, перетворюючи незадіяний капітал у продуктивну ліквідність завдяки автоматизованій маршрутизації та стратегіям LP з використанням фінансового важеля в рамках пули Raydium CLMM, Meteora DLMM і DAMM v2.

Яка зараз ринкова ціна PAYS?

Зараз його вартість становить ₴1.3381311046672497744000, що відображає зміну ціни на 0.00% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Paystream на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, PAYS демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для PAYS?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- PAYS. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Paystream?

Він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність PAYS на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре PAYS інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Paystream

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:36:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Paystream (PAYS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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