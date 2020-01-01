Токеноміка Payslink Token (PAYS) Дізнайтеся ключову інформацію про Payslink Token (PAYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Payslink Token (PAYS) PAYSLINK (PAYS) is a payment link platform using blockchain technology that aims to allow users to buy cryptocurrency, invest in cryptocurrency, use cryptocurrency for daily transactions with the interface simple and seamless. The company aims to accelerate the adoption of cryptocurrencies for general consumers. The PAYS token is the cryptocurrency that the network uses for transactions. PAYSLINK offers crypto cards in select countries that will work in tandem with the PAYSLINK wallet to transfer supported cryptocurrencies through the Visa payment gateway. To enable daily purchases, the network performs a token swap from the selected crypto asset to the relevant fiat currency. Офіційний вебсайт: https://payslinks.com/ Whitepaper: https://payslinks.com/whitepaper.pdf Купити PAYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Payslink Token (PAYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Payslink Token (PAYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 26,92K $ 26,92K $ 26,92K Історичний максимум: $ 0,11938 $ 0,11938 $ 0,11938 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00029911 $ 0,00029911 $ 0,00029911 Дізнайтеся більше про ціну Payslink Token (PAYS)

Токеноміка Payslink Token (PAYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Payslink Token (PAYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAYS, досліджуйте ціну токена PAYS в реальному часі!

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