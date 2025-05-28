Ціна Payslink Token (PAYS)
Поточна ціна Payslink Token (PAYS) сьогодні становить 0,00055009 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PAYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Payslink Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Payslink Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Payslink Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Payslink Token до USD становила $ -0,0003340678.
За останні 60 днів зміна ціни Payslink Token до USD становила $ -0,0003908018.
За останні 90 днів зміна ціни Payslink Token до USD становила $ -0,0025765972175129317.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0003340678
|-60,72%
|60 днів
|$ -0,0003908018
|-71,04%
|90 днів
|$ -0,0025765972175129317
|-82,40%
Останній аналіз цін Payslink Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAYSLINK (PAYS) is a payment link platform using blockchain technology that aims to allow users to buy cryptocurrency, invest in cryptocurrency, use cryptocurrency for daily transactions with the interface simple and seamless. The company aims to accelerate the adoption of cryptocurrencies for general consumers. The PAYS token is the cryptocurrency that the network uses for transactions. PAYSLINK offers crypto cards in select countries that will work in tandem with the PAYSLINK wallet to transfer supported cryptocurrencies through the Visa payment gateway. To enable daily purchases, the network performs a token swap from the selected crypto asset to the relevant fiat currency.
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