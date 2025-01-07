Сьогоднішня ціна PayRue (PROPEL)

Поточна ціна PayRue (PROPEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.99K USD. Ціна PROPEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PayRue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.20 USD

- зміна ціни PayRue протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 6.01B USD

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