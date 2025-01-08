Ціна Paypolitan (EPAN)
Поточна ціна Paypolitan (EPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.07K USD. Ціна EPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paypolitan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.33K USD
- зміна ціни Paypolitan протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 69.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paypolitan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paypolitan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paypolitan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paypolitan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.26%
|30 днів
|$ 0
|-8.09%
|60 днів
|$ 0
|-37.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paypolitan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
-0.26%
-3.01%
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