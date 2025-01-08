Сьогоднішня ціна Paypolitan (EPAN)

Поточна ціна Paypolitan (EPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.07K USD. Ціна EPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paypolitan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.33K USD

- зміна ціни Paypolitan протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 69.84M USD

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