Сьогоднішня ціна PayPaw (PAW)

Поточна ціна PayPaw (PAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PayPaw:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.11 USD

- зміна ціни PayPaw протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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