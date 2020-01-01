Токеноміка PayPal USD (PYUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про PayPal USD (PYUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PayPal USD (PYUSD) PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Офіційний вебсайт: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Купити PYUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PayPal USD (PYUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PayPal USD (PYUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 923,79M $ 923,79M $ 923,79M Загальна пропозиція: $ 924,36M $ 924,36M $ 924,36M Циркуляційна пропозиція: $ 924,36M $ 924,36M $ 924,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 923,79M $ 923,79M $ 923,79M Історичний максимум: $ 1,021 $ 1,021 $ 1,021 Історичний мінімум: $ 0,959426 $ 0,959426 $ 0,959426 Поточна ціна: $ 0,999671 $ 0,999671 $ 0,999671 Дізнайтеся більше про ціну PayPal USD (PYUSD)

Токеноміка PayPal USD (PYUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PayPal USD (PYUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PYUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PYUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PYUSD, досліджуйте ціну токена PYUSD в реальному часі!

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