Ціна PayPal USD (PYUSD)
Поточна ціна PayPal USD (PYUSD) сьогодні становить 0.998727 USD з ринковою капіталізацією $ 538.79M USD. Ціна PYUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PayPal USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.00M USD
- зміна ціни PayPal USD протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 539.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PayPal USD до USD становила $ -0.0007459372144707.
За останні 30 днів зміна ціни PayPal USD до USD становила $ +0.0006958131.
За останні 60 днів зміна ціни PayPal USD до USD становила $ -0.0000280642.
За останні 90 днів зміна ціни PayPal USD до USD становила $ -0.0008013966712372.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007459372144707
|-0.07%
|30 днів
|$ +0.0006958131
|+0.07%
|60 днів
|$ -0.0000280642
|-0.00%
|90 днів
|$ -0.0008013966712372
|-0.08%
Останній аналіз цін PayPal USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.07%
+0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.
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