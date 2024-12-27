Сьогоднішня ціна PayPal USD (PYUSD)

Поточна ціна PayPal USD (PYUSD) сьогодні становить 0.998727 USD з ринковою капіталізацією $ 538.79M USD. Ціна PYUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PayPal USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.00M USD

- зміна ціни PayPal USD протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 539.44M USD

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