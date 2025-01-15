Сьогоднішня ціна PAYNET (PAYN)

Поточна ціна PAYNET (PAYN) сьогодні становить 0.50009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAYN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAYNET:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.89M USD

- зміна ціни PAYNET протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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