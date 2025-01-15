Ціна PAYNET (PAYN)
Поточна ціна PAYNET (PAYN) сьогодні становить 0.50009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAYN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAYNET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.89M USD
- зміна ціни PAYNET протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAYNET до USD становила $ +0.00332725.
За останні 30 днів зміна ціни PAYNET до USD становила $ -0.0084165147.
За останні 60 днів зміна ціни PAYNET до USD становила $ -0.0165674316.
За останні 90 днів зміна ціни PAYNET до USD становила $ -0.0157341048474487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00332725
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0084165147
|-1.68%
|60 днів
|$ -0.0165674316
|-3.31%
|90 днів
|$ -0.0157341048474487
|-3.05%
Останній аналіз цін PAYNET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+0.67%
+0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Paynetcoin (PAYN) is based on connecting two popular words "Pay + Net" in the role of PAYING (PAY) and internet platform (NET) following the trend based on Blockchain technology platform which is gradually gaining popularity on a large scale. global and has a P symbol on its logo. The open source digital currency was created by Eric Nguyen a technology executive in the US, he has been involved in and running the project on social networking technology, payment services and blockchain technology since 2015. The creators of PAYN have predicted it to be a favorite cryptocurrency of travel enthusiasts and is seen as a leap forward for payment services in the travel and tourism industry. , accumulate points, rewards in the future.
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