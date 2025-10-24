Інформація щодо ціни PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,054 $ 1,054 $ 1,054 Мін. за 24 год $ 1,055 $ 1,055 $ 1,055 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,054$ 1,054 $ 1,054 Макс. за 24 год $ 1,055$ 1,055 $ 1,055 Рекордний максимум $ 1,055$ 1,055 $ 1,055 Найнижча ціна $ 1,032$ 1,032 $ 1,032 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13%

Актуальна ціна PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) становить $1,054. За останні 24 години PSTUSDC торгувався між мінімумом у $ 1,054 і максимумом у $ 1,055, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PSTUSDC становить $ 1,055, тоді як його історичний мінімум — $ 1,032.

Що стосується короткострокових результатів, то PSTUSDC змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Ринкова капіталізація $ 116,42M$ 116,42M $ 116,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,42M$ 116,42M $ 116,42M Циркуляційне постачання 110,41M 110,41M 110,41M Загальна пропозиція 110 410 130,647637 110 410 130,647637 110 410 130,647637

Поточна ринкова капіталізація PayFi Strategy Token USDC — $ 116,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PSTUSDC — 110,41M, зі загальною пропозицією 110410130.647637. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,42M.