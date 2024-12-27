Ціна Paycoin (PCI)
Поточна ціна Paycoin (PCI) сьогодні становить 0.093761 USD з ринковою капіталізацією $ 95.38M USD. Ціна PCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paycoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06M USD
- зміна ціни Paycoin протягом дня — +1.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paycoin до USD становила $ +0.00178725.
За останні 30 днів зміна ціни Paycoin до USD становила $ -0.0111943133.
За останні 60 днів зміна ціни Paycoin до USD становила $ +0.0064664055.
За останні 90 днів зміна ціни Paycoin до USD становила $ -0.01350042826075472.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00178725
|+1.94%
|30 днів
|$ -0.0111943133
|-11.93%
|60 днів
|$ +0.0064664055
|+6.90%
|90 днів
|$ -0.01350042826075472
|-12.58%
Останній аналіз цін Paycoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+1.94%
+10.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.
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|1 PCI до AUD
A$0.1500176
|1 PCI до GBP
￡0.07407119
|1 PCI до EUR
€0.08907295
|1 PCI до USD
$0.093761
|1 PCI до MYR
RM0.41911167
|1 PCI до TRY
₺3.29944959
|1 PCI до JPY
¥14.7954858
|1 PCI до RUB
₽9.84396739
|1 PCI до INR
₹8.01469028
|1 PCI до IDR
Rp1,512.27398183
|1 PCI до PHP
₱5.45595259
|1 PCI до EGP
￡E.4.76868446
|1 PCI до BRL
R$0.57850537
|1 PCI до CAD
C$0.13407823
|1 PCI до BDT
৳11.20725233
|1 PCI до NGN
₦145.14015278
|1 PCI до UAH
₴3.93421156
|1 PCI до VES
Bs4.781811
|1 PCI до PKR
Rs26.10212479
|1 PCI до KZT
₸49.08950916
|1 PCI до THB
฿3.18506117
|1 PCI до TWD
NT$3.07629841
|1 PCI до CHF
Fr0.0843849
|1 PCI до HKD
HK$0.72758536
|1 PCI до MAD
.د.م0.94604849