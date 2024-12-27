Сьогоднішня ціна Paycoin (PCI)

Поточна ціна Paycoin (PCI) сьогодні становить 0.093761 USD з ринковою капіталізацією $ 95.38M USD. Ціна PCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paycoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06M USD

- зміна ціни Paycoin протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD

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