Ціна PaybandCoin (PYBC)
Поточна ціна PaybandCoin (PYBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PYBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PaybandCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 380.63 USD
- зміна ціни PaybandCoin протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PaybandCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PaybandCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PaybandCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PaybandCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.25%
|30 днів
|$ 0
|-31.19%
|60 днів
|$ 0
|+125.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PaybandCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.75%
+0.25%
+27.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lux Stellar Payband is one of the world’s first wristbands wallets for making contactless cryptocurrency payments with Stellar Lumens and all Stellar tokens including our custom Payband Coin (PYBC) fueling our events ecosystem. Our technology initially designed as a cashless wristband crypto payment system for fairs, festivals, concerts and events has expanded to include uses for merchant exchange of goods and services, customer loyalty programs, logistics management and the tourism & hospitality industries.
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