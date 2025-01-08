Сьогоднішня ціна PayB (PAYB)

Поточна ціна PayB (PAYB) сьогодні становить 0.100121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PayB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD

- зміна ціни PayB протягом дня — +25.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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