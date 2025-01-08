Ціна PayB (PAYB)
Поточна ціна PayB (PAYB) сьогодні становить 0.100121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PayB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD
- зміна ціни PayB протягом дня — +25.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PayB до USD становила $ +0.02013187.
За останні 30 днів зміна ціни PayB до USD становила $ -0.0501609814.
За останні 60 днів зміна ціни PayB до USD становила $ -0.0500745169.
За останні 90 днів зміна ціни PayB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02013187
|+25.17%
|30 днів
|$ -0.0501609814
|-50.10%
|60 днів
|$ -0.0500745169
|-50.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PayB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+25.17%
-43.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Payb - is a security token All hodlers earn monthly just by holding the token. Profits are withdrawn from the operating activities of www.payb.io
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