Ціна PayAI Network (PAYAI)
Поточна ціна PayAI Network (PAYAI) сьогодні становить 0,00239807 USD з ринковою капіталізацією $ 2,38M USD. Ціна PAYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PayAI Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PayAI Network протягом дня — -8,96%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PayAI Network до USD становила $ -0,000236116669525391.
За останні 30 днів зміна ціни PayAI Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PayAI Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PayAI Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000236116669525391
|-8,96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PayAI Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,56%
-8,96%
-16,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
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