Сьогоднішня ціна PayAI Network (PAYAI)

Поточна ціна PayAI Network (PAYAI) сьогодні становить 0,00239807 USD з ринковою капіталізацією $ 2,38M USD. Ціна PAYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PayAI Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PayAI Network протягом дня — -8,96%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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