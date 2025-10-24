Інформація щодо ціни Pay 2 Win (P2W) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -12,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,55%

Актуальна ціна Pay 2 Win (P2W) становить --. За останні 24 години P2W торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум P2W становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то P2W змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -12,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pay 2 Win (P2W)

Ринкова капіталізація $ 36,91K$ 36,91K $ 36,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,91K$ 36,91K $ 36,91K Циркуляційне постачання 900,00M 900,00M 900,00M Загальна пропозиція 900 000 000,0 900 000 000,0 900 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pay 2 Win — $ 36,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція P2W — 900,00M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,91K.