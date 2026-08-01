Сьогоднішня ціна Paxi Network

Поточна ціна Paxi Network (PAXI) сьогодні становить $ 0.00576342, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAXI до USD становить $ 0.00576342 за PAXI.

Paxi Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 301,262, з циркуляційною пропозицією у 57.71M PAXI. Протягом останніх 24 годин PAXI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.084414, тоді як історичний мінімум — $ 0.00521547.

У короткостроковій динаміці PAXI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 441.82.

Ринкова інформація щодо Paxi Network (PAXI)

Ринкова капіталізація $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Обсяг (за 24 год) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K Циркуляційне постачання 57.71M 57.71M 57.71M Загальна пропозиція 72,701,873.35769 72,701,873.35769 72,701,873.35769

Поточна ринкова капіталізація Paxi Network — $ 301.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 441.82. Циркуляційна пропозиція PAXI — 57.71M, зі загальною пропозицією 72701873.35769. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 416.49K.