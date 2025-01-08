Ціна PAWWOT (PWOT)
Поточна ціна PAWWOT (PWOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.42K USD. Ціна PWOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAWWOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.19 USD
- зміна ціни PAWWOT протягом дня — -7.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAWWOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PAWWOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PAWWOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PAWWOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.89%
|30 днів
|$ 0
|-37.62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PAWWOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-7.89%
-4.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PWOT (PAWWOT) is a community-driven, meme-based cryptocurrency with a primary focus on fostering fun and engagement within the crypto space. Designed as a lighthearted project, PWOT does not have specific utility or functional goals beyond serving as a cultural and social token for enthusiasts. The purpose of PWOT is to unite a community around humor and creativity, leveraging the viral nature of internet memes to build an inclusive and interactive space for its holders. While PWOT is primarily entertainment-focused, its value lies in the strength and participation of its community.
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