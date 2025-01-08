Сьогоднішня ціна PAWWOT (PWOT)

Поточна ціна PAWWOT (PWOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.42K USD. Ціна PWOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAWWOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.19 USD

- зміна ціни PAWWOT протягом дня — -7.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD

Отримуйте оновлення цін PWOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PWOT.