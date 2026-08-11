Яка зараз ринкова ціна Pawtato?

Pawtato оцінюється в ₴0.2671398368992574880000, зі зміною -2.23% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має TATO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення TATO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Pawtato у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість TATO?

Обігова кількість становить 287640849.7140425, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Pawtato?

Pawtato згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як TATO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Sui Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Sui Ecosystem, імпульс TATO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.