Ціна PawStars (PAWS)
Поточна ціна PawStars (PAWS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PawStars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.29 USD
- зміна ціни PawStars протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PawStars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PawStars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PawStars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PawStars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ 0
|+776.85%
|60 днів
|$ 0
|+980.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PawStars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.15%
-49.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PawStars (PAWS) is a hilarious and light-hearted meme coin that celebrates the world of furry friends while bringing a playful twist to the world of cryptocurrencies. Inspired by the love for pets and the meme culture, PawStars offers users a fun and entertaining way to engage with digital assets.PawStars mission is to blend the joyful essence of the meme culture with the heartwarming world of pets, creating a dynamic and interactive ecosystem that promotes community engagement, creativity, and positive impact. PawStars vision is to create a world where the power of memes, the joy of pets, and the potential of cryptocurrencies converge to inspire, entertain, and make a lasting difference. PawStars operates on a deflationary tokenomics model. A percentage of each transaction is burned, reducing the total supply over time. This scarcity-driven approach aims to increase the value of each PAWS token as more transactions occur.
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