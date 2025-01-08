Сьогоднішня ціна PawPaw (PAWPAW)

Поточна ціна PawPaw (PAWPAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.13K USD. Ціна PAWPAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PawPaw:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.24 USD

- зміна ціни PawPaw протягом дня — -8.85%

- циркуляційна пропозиція – 854.44M USD

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