Ціна PawPaw (PAWPAW)
Поточна ціна PawPaw (PAWPAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.13K USD. Ціна PAWPAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PawPaw:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.24 USD
- зміна ціни PawPaw протягом дня — -8.85%
- циркуляційна пропозиція – 854.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PawPaw до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PawPaw до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PawPaw до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PawPaw до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.85%
|30 днів
|$ 0
|-26.05%
|60 днів
|$ 0
|-71.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PawPaw: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.36%
-8.85%
-0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a community driven project launched on pump.fun centered around a patient and wise dog. The tagline for this community is “all dogs go to Valhalla” which means all dogs (community members) will quote unquote “make it” it is up for interpretation to those that resonate with the virtues of this meme. Our goal is to put paw prints on the moon. Basically to leave our mark as one of the strongest cults in blockchain history.
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