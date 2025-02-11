Сьогоднішня ціна PAW (PAW)

Поточна ціна PAW (PAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.09M USD. Ціна PAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.18K USD

- зміна ціни PAW протягом дня — -2.57%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD

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