Ціна PAW (PAW)
Поточна ціна PAW (PAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.09M USD. Ціна PAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.18K USD
- зміна ціни PAW протягом дня — -2.57%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PAW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PAW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PAW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.57%
|30 днів
|$ 0
|+11.04%
|60 днів
|$ 0
|-50.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PAW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
-2.57%
+3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAW Chain has launched the world’s first Layer 3-centric blockchain, enhancing scalability and inter-chain operability across networks. The roadmap features a decentralized exchange, merchant services, and a DAO, all optimized for high-volume, low-cost transactions. Leveraging smart contracts and EVM compatibility, PAW Chain is set to transform digital finance by providing secure, efficient solutions, allowing any project to go multi-chain, underscored by a community-driven governance model and rigorous security standards including regular security audits.
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