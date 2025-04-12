Ціна Pavise (PAVISE)
Поточна ціна Pavise (PAVISE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.81K USD. Ціна PAVISE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pavise:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pavise протягом дня — +7.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pavise до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pavise до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pavise до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pavise до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pavise: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
+7.50%
-12.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAVIS is an AI-powered tool that allows users to upload medical scans and receive instant AI-driven diagnostics. Designed to support doctors, hospitals, and medical staff, PAVIS acts as an intelligent assistant, enhancing diagnostic accuracy. It can also suggest treatment options, helping healthcare professionals make better-informed decisions. PAVIS ensures fast, reliable analysis with cutting-edge AI, accessible anytime
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