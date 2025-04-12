Сьогоднішня ціна Pavise (PAVISE)

Поточна ціна Pavise (PAVISE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.81K USD. Ціна PAVISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pavise:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pavise протягом дня — +7.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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