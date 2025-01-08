Ціна Pavia (PAVIA)
Поточна ціна Pavia (PAVIA) сьогодні становить 0.0040365 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pavia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.31K USD
- зміна ціни Pavia протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pavia до USD становила $ -0.000176978108318148.
За останні 30 днів зміна ціни Pavia до USD становила $ +0.0000696219.
За останні 60 днів зміна ціни Pavia до USD становила $ +0.0090158448.
За останні 90 днів зміна ціни Pavia до USD становила $ +0.0031559776086949659.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000176978108318148
|-4.20%
|30 днів
|$ +0.0000696219
|+1.72%
|60 днів
|$ +0.0090158448
|+223.36%
|90 днів
|$ +0.0031559776086949659
|+358.42%
Останній аналіз цін Pavia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-4.20%
+25.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In September 1501 Pavia Italy was the birthplace of Gerolamo (Jerome) Cardano, whom the Cardano blockchain project was named after. 2021 sees the launch of Pavia.io which is a metaverse being built on Cardano. It seems fitting to name our virtual world Pavia. $PAVIA tokens are for utility purposes inside the pavia.io metaverse.
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