Сьогоднішня ціна Pavia (PAVIA)

Поточна ціна Pavia (PAVIA) сьогодні становить 0.0040365 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pavia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.31K USD

- зміна ціни Pavia протягом дня — -4.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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