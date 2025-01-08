Ціна Paul (PAUL)
Поточна ціна Paul (PAUL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49K USD. Ціна PAUL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paul:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.78 USD
- зміна ціни Paul протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 88.88B USD
Отримуйте оновлення цін PAUL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAUL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paul до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paul до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paul до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paul до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paul: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $PAUL – the next big Ethereum memecoin inspired by the viral PENGU hype! 🚀 Based on the iconic Elephant Penguin from Family Guy, $PAUL brings a hilarious twist to the memecoin craze while riding the wave of cultural nostalgia. With none other than Ethereum founder Vitalik Buterin giving it a nod, this token is set to take over the crypto scene. JOIN THE MOVEMENT FLIP THE PENGU Token is 0 tax liquidity burned and contract has being renounced
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PAUL до AUD
A$--
|1 PAUL до GBP
￡--
|1 PAUL до EUR
€--
|1 PAUL до USD
$--
|1 PAUL до MYR
RM--
|1 PAUL до TRY
₺--
|1 PAUL до JPY
¥--
|1 PAUL до RUB
₽--
|1 PAUL до INR
₹--
|1 PAUL до IDR
Rp--
|1 PAUL до PHP
₱--
|1 PAUL до EGP
￡E.--
|1 PAUL до BRL
R$--
|1 PAUL до CAD
C$--
|1 PAUL до BDT
৳--
|1 PAUL до NGN
₦--
|1 PAUL до UAH
₴--
|1 PAUL до VES
Bs--
|1 PAUL до PKR
Rs--
|1 PAUL до KZT
₸--
|1 PAUL до THB
฿--
|1 PAUL до TWD
NT$--
|1 PAUL до CHF
Fr--
|1 PAUL до HKD
HK$--
|1 PAUL до MAD
.د.م--