Сьогоднішня ціна Paul (PAUL)

Поточна ціна Paul (PAUL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49K USD. Ціна PAUL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paul:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.78 USD

- зміна ціни Paul протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 88.88B USD

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