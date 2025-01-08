Ціна Pats (PATS)
Поточна ціна Pats (PATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.30 USD
- зміна ціни Pats протягом дня — -13.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.04%
|30 днів
|$ 0
|-43.36%
|60 днів
|$ 0
|-58.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-13.04%
-6.77%
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