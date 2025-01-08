Ціна Patriots Coin (PTC)
Поточна ціна Patriots Coin (PTC) сьогодні становить 0.00166874 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patriots Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00K USD
- зміна ціни Patriots Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patriots Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Patriots Coin до USD становила $ -0.0003331213.
За останні 60 днів зміна ціни Patriots Coin до USD становила $ -0.0013194580.
За останні 90 днів зміна ціни Patriots Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003331213
|-19.96%
|60 днів
|$ -0.0013194580
|-79.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patriots Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Patriots Coin is an online retailer of hand-crafted collectable Silver & Gold coins and bars with years of experiences. It also do customized coins and bars and already created pieces for a lot of crypto projects which are available on Amazon and Walmart. It will be possible to use $PTC for the payment, which offers 10% discount compared to Fiat. A percentage of all sells will be used to buy and burn $PTC to increase the price steadily. Patriotscoin developes also Games for iOS and Android where users can earn crypto. Example: https://play.google.com/store/apps/details?id=vip.yertletheturtle.play The project is currently working on a solution to make crypto currencies more accessible. The contract is audited and the team is KYCd from Cyberscope: https://www.coinscope.co/coin/4-ptc
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