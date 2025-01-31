Ціна Patriot Pay (PPY)
Поточна ціна Patriot Pay (PPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patriot Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25K USD
- зміна ціни Patriot Pay протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patriot Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Patriot Pay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Patriot Pay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Patriot Pay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.73%
|30 днів
|$ 0
|-15.66%
|60 днів
|$ 0
|-55.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patriot Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+2.73%
-0.89%
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