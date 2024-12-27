Сьогоднішня ціна Patriot (PATRIOT)

Поточна ціна Patriot (PATRIOT) сьогодні становить 0.00516735 USD з ринковою капіталізацією $ 51.64M USD. Ціна PATRIOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Patriot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41M USD

- зміна ціни Patriot протягом дня — -13.34%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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