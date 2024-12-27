Ціна Patriot (PATRIOT)
Поточна ціна Patriot (PATRIOT) сьогодні становить 0.00516735 USD з ринковою капіталізацією $ 51.64M USD. Ціна PATRIOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patriot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41M USD
- зміна ціни Patriot протягом дня — -13.34%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patriot до USD становила $ -0.00079567394747052.
За останні 30 днів зміна ціни Patriot до USD становила $ +0.0551789775.
За останні 60 днів зміна ціни Patriot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Patriot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00079567394747052
|-13.34%
|30 днів
|$ +0.0551789775
|+1,067.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patriot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-13.34%
-13.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all.
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