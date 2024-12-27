Сьогоднішня ціна Patientory (PTOY)

Поточна ціна Patientory (PTOY) сьогодні становить 0.00509438 USD з ринковою капіталізацією $ 435.73K USD. Ціна PTOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Patientory:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.91 USD

- зміна ціни Patientory протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 85.53M USD

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