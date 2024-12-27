Ціна Patientory (PTOY)
Поточна ціна Patientory (PTOY) сьогодні становить 0.00509438 USD з ринковою капіталізацією $ 435.73K USD. Ціна PTOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patientory:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.91 USD
- зміна ціни Patientory протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 85.53M USD
Отримуйте оновлення цін PTOY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PTOY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patientory до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Patientory до USD становила $ -0.0010934801.
За останні 60 днів зміна ціни Patientory до USD становила $ +0.0022311820.
За останні 90 днів зміна ціни Patientory до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0010934801
|-21.46%
|60 днів
|$ +0.0022311820
|+43.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patientory: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Patientory is the leading provider of blockchain solutions for healthcare. Cyber security and the secure transfer of patient information from one provider to another is a major threat. Patientory’s mission is to drive population health management by securely assisting healthcare organizations to store and transmit data via blockchain cybersecurity and smart contracts. This enables the adoption of physician coordinated care and peer to peer patient engagement for improved health outcomes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PTOY до AUD
A$0.008151008
|1 PTOY до GBP
￡0.0040245602
|1 PTOY до EUR
€0.004839661
|1 PTOY до USD
$0.00509438
|1 PTOY до MYR
RM0.0227718786
|1 PTOY до TRY
₺0.1792712322
|1 PTOY до JPY
¥0.803893164
|1 PTOY до RUB
₽0.5348589562
|1 PTOY до INR
₹0.4354676024
|1 PTOY до IDR
Rp82.1674078514
|1 PTOY до PHP
₱0.2964419722
|1 PTOY до EGP
￡E.0.2591001668
|1 PTOY до BRL
R$0.0314323246
|1 PTOY до CAD
C$0.0072849634
|1 PTOY до BDT
৳0.6089312414
|1 PTOY до NGN
₦7.8859983524
|1 PTOY до UAH
₴0.2137601848
|1 PTOY до VES
Bs0.25981338
|1 PTOY до PKR
Rs1.4182244482
|1 PTOY до KZT
₸2.6672135928
|1 PTOY до THB
฿0.1730560886
|1 PTOY до TWD
NT$0.1671466078
|1 PTOY до CHF
Fr0.004584942
|1 PTOY до HKD
HK$0.0395323888
|1 PTOY до MAD
.د.م0.0514022942