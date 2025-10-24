Інформація щодо ціни Patience Token (PATIENCE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 3,22 Макс. за 24 год $ 3,41 Рекордний максимум $ 7,6 Найнижча ціна $ 1,94 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) +3,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,54%

Актуальна ціна Patience Token (PATIENCE) становить $3,41. За останні 24 години PATIENCE торгувався між мінімумом у $ 3,22 і максимумом у $ 3,41, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PATIENCE становить $ 7,6, тоді як його історичний мінімум — $ 1,94.

Що стосується короткострокових результатів, то PATIENCE змінився на -0,03% за останню годину, +3,98% за 24 години та на +5,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Patience Token (PATIENCE)

Ринкова капіталізація $ 5,57M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,52M Циркуляційне постачання 1,63M Загальна пропозиція 7 777 777,0

Поточна ринкова капіталізація Patience Token — $ 5,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PATIENCE — 1,63M, зі загальною пропозицією 7777777.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,52M.